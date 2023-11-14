Економіка

Єврокомісія виділяє Україні додаткові 110 млн євро гуманітарної допомоги

14 Листопада 2023 14:07
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допомога, Євросоюз

Європейська комісія оголосила про виділення Україні додаткових 110 млн євро гуманітарної допомоги у світлі важкої ситуації, зумовленої війною, яку проти країни веде Росія.

Відповідне оголошення зробила пресслужба Єврокомісії.

“Оскільки війна Росії проти України триває, гуманітарна ситуація в країні залишається важкою. Наступ зими створює додаткові проблеми для і без того вразливих спільнот, які постраждали від війни. Отже, комісія виділить 110 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, з яких 100 мільйонів євро підуть Україні, а 10 мільйонів євро – на підтримку українських біженців і приймаючих спільнот у Молдові”, – йдеться в повідомленні.

У ЄК уточнили, що це нове фінансування допоможе гуманітарним партнерам ЄС надавати основні послуги, як-от грошова допомога, їжа, вода, житло, охорона здоров’я, психосоціальна підтримка та захист.

Згідно з останніми даними, загальна сума гуманітарної допомоги ЄС у відповідь на війну Росії в Україні становила 843 мільйони євро.

Крім того, у світлі минулорічних навмисних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України ЄС також приділяє пріоритетну увагу екстреній енергетичній підтримці, розгорнувши ще 84 електрогенератори зі своїх стратегічних резервів ЄС. Загалом в Україну через Механізм цивільного захисту ЄС було відправлено понад 5 000 електрогенераторів. Окрім того, ЄС координує пожертвування приватного сектору на постачання найважливішого енергетичного обладнання в Україну.


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