Єврокомісія відзначила прогрес України та готовність до початку переговорів про вступ до ЄС

Офіс Президента України повідомив, що Європейська комісія оприлюднила щорічний звіт про розширення Євросоюзу, який засвідчив значний прогрес України на шляху до членства в ЄС. Це найвищий показник за три роки: у кожному з 36 розділів оцінювання зафіксовано позитивні результати.

Єврокомісія відзначила, що Україна послідовно імплементує законодавство відповідно до норм Європейського Союзу. У звіті підтверджено готовність до відкриття трьох переговорних кластерів — першого, другого та шостого. Такий результат свідчить, що євроінтеграція залишається одним із ключових пріоритетів роботи Президента, Верховної Ради та уряду.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що успіхи на шляху до Євросоюзу стали можливими завдяки спільним зусиллям українців:

«Прогрес України досягається завдяки зусиллям мільйонів наших громадян. Я вдячний кожному українцю, хто щоденно працює заради нашої незалежності, нашої держави, усім, хто підтримує ці зусилля, і, безумовно, всім нашим хоробрим воїнам, які б’ються заради України та за саму можливість безпечної, об’єднаної та вільної Європи».

Наступним етапом стануть відкриття переговорних кластерів і виконання рекомендацій Єврокомісії, зокрема у сферах верховенства права, реформи державного управління, демократичних інституцій та захисту прав національних меншин. Також планується ухвалення Національної програми адаптації законодавства до права ЄС та низки євроінтеграційних законів.

«Це найкращий результат оцінювання на сьогодні – доказ того, що навіть під час війни Україна продовжує реформи та рухається до європейських стандартів. Ми очікуємо рішучих дій Євросоюзу для подолання всіх штучних перешкод на шляху до сильної та єдиної Європи», – підкреслив Глава держави.

Щорічний звіт Єврокомісії про розширення є головним інструментом оцінки прогресу країн-кандидатів і визначення подальших кроків у процесі їхнього вступу до Європейського Союзу.