Світоліна впевнено стартувала на турнірі WTA 250 в Окленді

Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно розпочала сезон-2026, здобувши перемогу в першому колі турніру WTA 250 в Окленді.

Еліна Світоліна, яка посідає 13-те місце у рейтингу WTA, у стартовому матчі змагань у Новій Зеландії в двох сетах переграла представницю Франції Варвару Грачову, що займає 75-ту позицію у світовій класифікації. Поєдинок тривав 1 годину 17 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:1 на користь української тенісистки.

Це була третя очна зустріч Світоліної та Грачової, і в усіх трьох матчах перемогу здобувала українка. Матч проти француженки став для Еліни першим офіційним поєдинком у сезоні 2026 року.

У наступному колі турніру Світоліна зіграє проти британки Кеті Бултер, яка в першому раунді перемогла Юлію Стародубцеву. Раніше тенісистки зустрічалися один раз – у 2020 році на Australian Open, тоді сильнішою була Світоліна.

Еліна Світоліна є першою сіяною турніру в Окленді. Два роки тому українка дійшла на цих кортах до фіналу.