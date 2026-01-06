В Україні не можуть знайти суддю, гідного Конституційного Суду

Дорадча група експертів оголосила про зупинку конкурсу на одну вакантну посаду судді Конституційного суду України за квотою зʼїзду суддів після визнання невідповідними двох учасників конкурсу, пише ZN.ua з посиланням на на офіційну заяву ДГЕ на сайті КС.

Насамперед у Дорадчій групі заявили, що ухвалили рішення не проводити додаткових співбесід з кандидатами в рамках оцінювання рівня їхньої компетентності у сфері права.

Згодом ДГЕ провела голосування щодо двох кандидатів – Олексія Клименка (заступник начальника відділу в Офісі генерального прокурора) та Петра Салюка (суддя Хмельницького окружного адміністративного суду), які претендували на посаду.

«У підсумку обидва кандидати не підтвердили свою відповідність критерію визнаного рівня компетентності, який потрібен для претендування на посаду судді КСУ. Отже, відповідно до Закону України “Про Конституційний Суд України” конкурс на посаду судді Конституційного Суду за квотою зʼїзду суддів України припинився у зв’язку з недостатньою кількістю кандидатів для продовження конкурсного відбору на цю посаду», – йдеться в заяві ДГЕ.

Голова ДГЕ Оксана Васильченко заявила, що Дорадча група експертів невідкладно поінформує Раду суддів України про результати, аби остання якнайшвидше оголосила новий конкурс на наявні вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою зʼїзду суддів України.

Вона наголосила, що ДГЕ встановлює відповідність чи невідповідність кандидатів саме для відбору на посади суддів Конституційного Суду України, оскільки в рівень відповідальності суддів Конституційного Суду є безпрецедентно високим.

Нагадаємо, 27 січня 2025 року троє суддів Конституційного суду подали у відставку, внаслідок чого КСУ втратив кворум, а робота Великої палати та Другого сенату були паралізовані.

Станом на вересень до КСУ було призначено суддю за квотою президента, а от Верховна Рада у жовтні провалила призначення двох суддів за своєю квотою. Таким чином у КСУ досі не заповнено п’ять квот суддів – одна президентська, та по дві від парламенту і з’їзду суддів України. Це понад третина усього складу суду. Зараз ще триває конкурс — на дві посади за квотою Верховної Ради.

Також суд з травня 2022 року залишається без очільника. Суд вже кілька разів брався за обрання нового голови, але кожний раз голосування переносили або воно не було результативним (для обрання голови потрібно щонайменше 10 голосів).