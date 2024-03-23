Комісія відсіяла кандидата у судді КСУ, який не знав дату прийняття Конституції

Дорадча група експертів (ДГЕ) обрала кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України, які переходять на наступний етап конкурсу. Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

Зазначається, що кандидатів обрали після проходження співбесід. На них експерти оцінювали, чи відповідає кандидат критерію високих моральних якостей.

Таким чином комісія визначила, що критерію високих моральних якостей відповідають такі кандидати за квотою Верховної Ради:

Юрій Барабаш;

Олександр Водянніков;

Наталія Денисенко (бере участь у конкурсу і від зʼїзду суддів, і від Верховної Ради);

Сергій Різник;

Тарас Цимбалістий;

Роман Яроменок.

За квотою зʼїзду суддів були відібрані:

Наталія Денисенко (бере участь у конкурсу і від зʼїзду суддів, і від Верховної Ради);

Алла Олійник;

Олександра Яновська.

З 25 кандидатів, які брали участь у конкурсі, на наступний етап потрапило 8 кандидатів. Таким чином було відсіяно 17 кандидатів.

“Конкурс на посади суддів КСУ триває. Далі ДГЕ оцінить рівень компетентності кандидатів у сфері права та проведе необхідні тестування”, – розповіли в Центрі протидії корупції. На цьому етапі ДГЕ також буде оцінювати кандидатів та може відсіяти частину з них.

Нагадаємо, 4 березня під час засідання Дорадчої групи експертів щодо обрання суддів Конституційного Суду України один із кандидатів (Любомир Андрейчук) не зміг назвати дату прийняття Конституції.