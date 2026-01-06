На Київщині п’яний водій мало не угробив трьох людей

Поліція Київщини розслідує дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими, яка сталася на автодорозі Яготин – Годунівка поблизу села Божки.

Про це повідомляє поліція Київської області.

За попередніми даними, 58-річний водій автомобіля Skoda, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та здійснив наїзд на дерево.

Реклама

Реклама

Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали троє пасажирів – чоловіки віком 38, 57 та 54 роки. Усіх потерпілих було госпіталізовано до медичного закладу.

Слідчі Яготинського відділення поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп’яніння. Обставини ДТП встановлюються.