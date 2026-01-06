PlayCity оштрафувало двох організаторів азартних ігор

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity застосувало штрафні санкції до двох компаній-організаторів азартних ігор за порушення вимог законодавства щодо взаємодії з регулятором.

PlayCity оштрафувало ТОВ «КАЗИНО.ЮА» та ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ» за надання недостовірної інформації та несвоєчасні відповіді на офіційні запити регулятора. Про це повідомили в PlayCity.

Зазначається, що кожна з компаній отримала по два штрафи. Загальна сума фінансових санкцій для кожного організатора становить 1,6 млн грн, з яких 400 тис. грн та 1,2 млн грн – за окремі порушення вимог законодавства.

У PlayCity наголосили, що реагують на кожне виявлене порушення та всі звернення громадян з метою забезпечення дотримання правил на ринку азартних ігор. За словами регулятора, такі дії спрямовані на формування легального та відповідального ринку в Україні.