        Події

        PlayCity оштрафувало двох організаторів азартних ігор

        Віктор Алєксєєв
        6 Січня 2026 09:39
        читать на русском →
        Скріншот з сайту playcity.gov.ua
        Скріншот з сайту playcity.gov.ua

        Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity застосувало штрафні санкції до двох компаній-організаторів азартних ігор за порушення вимог законодавства щодо взаємодії з регулятором.

        PlayCity оштрафувало ТОВ «КАЗИНО.ЮА» та ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ» за надання недостовірної інформації та несвоєчасні відповіді на офіційні запити регулятора. Про це повідомили в PlayCity.

        Зазначається, що кожна з компаній отримала по два штрафи. Загальна сума фінансових санкцій для кожного організатора становить 1,6 млн грн, з яких 400 тис. грн та 1,2 млн грн – за окремі порушення вимог законодавства.

        Реклама
        Реклама

        У PlayCity наголосили, що реагують на кожне виявлене порушення та всі звернення громадян з метою забезпечення дотримання правил на ринку азартних ігор. За словами регулятора, такі дії спрямовані на формування легального та відповідального ринку в Україні.


        Теги:

        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини