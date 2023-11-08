Єврокомісія рекомендує державам Євросоюзу почати переговори з Україною про вступ до ЄС

Європейська комісія рекомендувала державам Євросоюзу почати переговори про вступ до ЄС з Україною, але Київ повинен втілити в життя ще частину реформ.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі, цитує “Європейська правда“.

Фон дер Ляєн сказала, що Україна виконала понад 90% рекомендацій, висунутих ЄК.

“На цій підставі ми рекомендували сьогодні, щоб Рада відкрила переговори про вступ. Ми також рекомендуємо, щоб Рада схвалила переговорну рамку, коли Україна виконає триваючі реформи”, – сказала вона.

Фон дер Ляєн додала, що щодо цього ЄК надасть звіт у березні 2024 року.

Вона похвалила Україну за те, що та продовжує втілювати реформи попри повномасштабну війну.

“Головний прогрес був досягнутий у конституційній реформі, реформі у сфері правосуддя, у відборі до Вищої ради правосуддя, у антикорупційних процесах, боротьбі з відмиванням грошей, були важливі заходи для обмеження впливу олігархів на громадське життя, новий закон про медіа, прогрес щодо національних меншин. Реформи, що залишились, виконуються, і це добре”, – сказала вона.

У звіті, оприлюдненому ЄК, сказано, що Комісія рекомендує, аби Рада ухвалила переговорну рамку, після того як Україна:

– ухвалить запропонований урядом закон про збільшення штатної чисельності Національного антикорупційного бюро України;

– виключить із закону про запобігання корупції положення, які обмежують повноваження НАЗК щодо перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу, без шкоди правилам, що застосовуються до забезпечення національної безпеки під час війни;

– прийме закон, який врегулює лобіювання за європейськими стандартами, як частину антиолігархічного плану дій;

– прийме закон, що стосується решти рекомендацій Венеційської комісії від червня 2023 року та жовтня 2023 року, пов’язаних із законом про національні меншини, а також врахує рекомендації Венеціанської комісії, пов’язані із законами про державну мову, медіа та освіту.

Україна має продовжувати боротьбу з корупцією шляхом подальших розслідувань та вироків щодо корупції.