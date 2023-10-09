Політика

Єврокомісія призупиняє допомогу палестинцям

9 Жовтня 2023 17:04
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ізраїль, Євросоюз

Європейська комісія вирішила призупинити фінансування проєктів розвитку для Палестини після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Про це заявив комісар з питань сусідства та розширення Євросоюзу Олівер Варгеї.

“Масштаби терору і жорстокості проти Ізраїлю та його народу є переломним моментом. Тут не може бути бізнесу як зазвичай. Як найбільший донор палестинців, Європейська комісія переглядає весь свій портфель проєктів розвитку на загальну суму 691 млн євро”, – написав він.

До того ж, Єврокомісія негайно призупиняє виплати за наявними проєктами для Палестини. Вона також переглядає всі проєкти та оцінює весь бюджетний портфель. Тим часом нові пропозиції щодо фінансування допомоги палестинцям відкладені до “подальшого повідомлення”.

“Основи миру, толерантності та співіснування потребують негайного вирішення. Підбурювання до ненависті, насильства та прославляння терору отруїли свідомість надто великої кількості людей. Ми потребуємо дій, і ми потребуємо їх зараз”, – додав Варгеї.


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Єврокомісія призупиняє допомогу палестинцям
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