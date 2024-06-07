Політика

Єврокомісія позитивно оцінила євроінтеграційні реформи України
7 Червня 2024 14:35
єс, україна
Ілюстративне фото / Getty Images

Єврокомісія надала позитивну усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України та Молдови, викладених у листопадовому звіті про розширення ЄС.

Про це на брифінгу сказала речниця Єврокомісії Ана Пісонеро.

За її словами, Єврокомісія може підтвердити, що Україна виконала вимоги щодо проведення реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

“Ми вважаємо, що всі кроки були виконані обома країнами… Тепер справа за державами-членами – продовжити дискусію щодо наступних кроків. Саме їм належить ухвалити рамки переговорів”, – зазначила вона.

Пісонеро вказала, що таким чином Київ досяг необхідних критеріїв у визначених сферах – антикорупційній, контролю за політичним лобізмом, прозорості статків посадовців та у сфері забезпечення прав нацменшин.

Як відомо, ЄС та Україна сподіваються офіційно почати переговори до кінця червня, оскільки з 1 липня головування у Раді ЄС переходить до Угорщини.


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