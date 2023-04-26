Єврокомісія погодилася заборонити імпорт української соняшникової олії

Єврокомісія погодилася додати до списку товарів, імпорт яких з України буде тимчасово заборонено, олію. Про це, як повідомляє польське радіо RMF24, розповів у вівторок у Люксембурзі міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

Крім соняшникової олії, до цього списку включені пшениця, кукурудза, ріпак і насіння соняшнику.

У середині квітня Польща та Угорщина оголосили про тимчасову – до літа – заборону на ввезення української сільгосппродукції, пояснивши це необхідністю захистити своїх фермерів від демпінгу. Пізніше Польща дозволила транзит української сільгосппродукції, але залишила чинність заборону на імпорт.

Слідом за Польщею та Угорщиною заборона на імпорт – але не транзит – запровадила Словаччина, а про намір розглянути можливість таких заходів оголосили ще дві східноєвропейські країни, сусідки України – Болгарія та Румунія.

Єврокомісія засудила ці односторонні кроки, заявивши, що зовнішньоторговельна політика Євросоюзу має бути єдиною і почала з п’ятьма країнами ЄС переговори про те, як вирішити проблему на рівні всього ЄС.

Роберт Телус заявив, що Польща не скасує своє рішення про заборону імпорту, поки не буде знайдено спільне рішення.