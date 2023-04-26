Економіка

Єврокомісія погодилася заборонити імпорт української соняшникової олії

26 Квітня 2023 08:37
87
читать на русском →
експорт

Єврокомісія погодилася додати до списку товарів, імпорт яких з України буде тимчасово заборонено, олію. Про це, як повідомляє польське радіо RMF24, розповів у вівторок у Люксембурзі міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

Крім соняшникової олії, до цього списку включені пшениця, кукурудза, ріпак і насіння соняшнику.

У середині квітня Польща та Угорщина оголосили про тимчасову – до літа – заборону на ввезення української сільгосппродукції, пояснивши це необхідністю захистити своїх фермерів від демпінгу. Пізніше Польща дозволила транзит української сільгосппродукції, але залишила чинність заборону на імпорт.

Слідом за Польщею та Угорщиною заборона на імпорт – але не транзит – запровадила Словаччина, а про намір розглянути можливість таких заходів оголосили ще дві східноєвропейські країни, сусідки України – Болгарія та Румунія.

Єврокомісія засудила ці односторонні кроки, заявивши, що зовнішньоторговельна політика Євросоюзу має бути єдиною і почала з п’ятьма країнами ЄС переговори про те, як вирішити проблему на рівні всього ЄС.

Роберт Телус заявив, що Польща не скасує своє рішення про заборону імпорту, поки не буде знайдено спільне рішення.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Квітня 2023 10:34
31

Сьогодні річниця катастрофи на Чорнобильській АЕС
26 Квітня 2023 11:59
22

Роумінг з ЄС: завершено офіційну процедуру внесення змін до Угоди про асоціацію
26 Квітня 2023 11:02
63

Google оновив мапу Маріуполя
26 Квітня 2023 10:14
37

Терехов поїхав у США на Саміт міст
26 Квітня 2023 09:31
73

У конгресі США підготували резолюцію про “повну перемогу України”
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
усі думки