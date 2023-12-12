Політика

Єврокомісія може розморозити 10 млрд євро для Угорщини

12 Грудня 2023 16:42
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Угорщина

Європейська комісія в середу може ухвалити позитивне рішення щодо виділення 10 мільярдів євро Угорщині, для цього у вівторок угорський парламент має ухвалити останній елемент судової реформи, якого вимагає Брюссель, і того ж дня закон буде опублікований в Офіційному віснику.

Про це повідомила ліберальна угорська газета Nepszava з посиланням на джерела, пише “Європейська правда”

“Згідно з незалежними джерелами, найраніше, коли Комісія може дати своє благословення на розблокування 10 мільярдів євро, це в середу, в рамках так званої письмової процедури”.

Раніше видання Politico повідомило, що Комісія ухвалить це рішення у вівторок. Однак угорське видання заявило, що отримало спростування європейських посадовців щодо цієї інформації.

За останній рік уряд Угорщини вжив кілька заходів, щоб розрядити невдоволення Брюсселя щодо судової реформи, і тепер йому залишилося лише внести поправки до останнього закону, щоб виконати це завдання. Будапешт повинен гарантувати угорським суддям безперешкодний доступ до Суду Європейського Союзу.

Хоча кілька джерел в ЄС повідомили виданню, що експерти Єврокомісії мають застереження щодо впровадження судової реформи, президентка Урсула фон дер Ляєн та члени Єврокомісії не поділяють занепокоєння, висловлені на технічному рівні, і, як очікується, у середу дадуть позитивну оцінку рішенням, ухваленим урядом Угорщини і парламентом. 

Це означає, що Угорщина може отримати майже половину з 22 мільярдів євро з Фонду згуртування, які ЄС наразі утримує. Гроші надійдуть не одразу, а будуть виплачуватися Брюсселем протягом кількох років. 

Як зазначають у Єврокомісії, виплати можуть бути зупинені у будь-який момент, якщо буде виявлено, що Угорщина порушує стандарти ЄС.

Цей крок стане великою перемогою для угорського автократа Віктора Орбана, який блокує ухвалення рішень ЄС і торпедує відповідь Євросоюзу на війну Росії на ключовому саміті європейських лідерів, що почнеться в четвер.


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