Політика

Єврокомісія готується рекомендувати почати переговори з Україною про її членство в Євросоюзі

22 Вересня 2023 16:22
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україна, єс

Єврокомісія рекомендуватиме почати переговори з Україною про членство в ЄС.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників агентства, рекомендація Єврокомісії очікується наступного місяця. Однак там також наполягатимуть на досягненні прогресу у вирішенні проблем в деяких пріоритетних сферах, включаючи боротьбу з корупцією.

Рекомендація комісії буде обговорюватися країнами-членами у грудні, коли лідери ЄС зберуться на саміт. Водночас позиція деяких країн, включаючи Угорщину, залишається незрозумілою, кажуть джерела.

У разі її схвалення Україна розпочне тривалу процедуру завершення реформ і приведення свого законодавства у відповідність до законодавства ЄС у більш ніж 30 сферах, включаючи верховенство права та економіку.


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