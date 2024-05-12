Суспільство

Євробачення 2024: За кого голосували українці і хто голосував за Україну

12 Травня 2024 11:22
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євробачення
Baby Lasagna, що представляє Хорватію, виступає на сцені під час першого півфіналу конкурсу пісні "Євробачення 2024" у Мальме, Швеція, 7 травня 2024 року / Фото Reuters

Глядачі України на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2024” поставили найвищі бали учасникам зі Швейцарії, Хорватії та Ірландії, передає “Інтерфакс-Україна”.

Фінальна оцінка кожного учасника складається з голосування національних журі та глядацького голосування.

За кого голосували українські глядачі / Скріншот із сайту конкурсу

Глядачі України віддали 12 балів Швейцарії, 10 балів – Хорватії, 8 балів – Ірландії, 7 балів – Литві, 6 балів – Франції, 5 балів – Латвії, 4 бали – Естонії, 3 бали – Норвегії, 2 бали – Фінляндії та 1 бал – Вірменії.

Хто і як голосував за український дует / Скріншот із сайту конкурсу

Водночас Україна отримала 12 балів від глядачів із Чехії, Естонії, Грузії, Литви, Мальти, Молдови та Польщі, а також 10 балів від Данії, Ізраїлю, Італії, Латвії, Португалії, Сан-Марино, Іспанії та в категорії “Решта світу”.

Національне журі України на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2024” поставило найвищі бали учасникам зі Швейцарії, Ірландії та Швеції.

Представник Швейцарії виконавець Nemo переміг у міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2024” у шведському місті Мальме. Дует виконавиць від України Alyona Alyona & Jerry Heil із піснею “Teresa & Maria” посів 3 місце.


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