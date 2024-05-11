Євробачення-2024. Фінал: “Смертельна позиція України”

Сьогодні ввечері українські представниці, дует alyona alyona та Jerry Heil, боротимуться за музичну першість у грандфіналі конкурсу “Євробачення-2024”.

Виконавиці на Malmo Arena виступлять другими. Таке рішення організатори ухвалили після того, як українські представниці під час жеребкування після першого півфіналу витягли картку з написом “Вибір продюсера”. Таким чином, саме продюсер надав Україні право виступити другими на головній сцені “Євробачення-2024”.

Порядок виступів учасників у фіналі “Євробачення-2024” / Скріншот з сайту eurovision.tv

Таким “вибором продюсера” була незадоволена українська режисерка-постановниця цьогорічного номеру дуету alyona alyona та Jerry Heil. Зокрема, Таню Муіньо назвала друге місце виступу “смертельною позицією” та у своєму фотоблогу з іронією написала “дуже чудово з боку команди “Євробачення”.

Така реакція була викликана спостереженнями, що виступ під номером “два” на “Євробаченні” не дуже вигідний з телевізійної точки зору. Зрештою, лише одна країна за останні 15 років, яка виступала під цим номером, змогла опинитися в десятці лідерів, повідомляє ТСН.

На такі невтішні прогнози вже відреагували і виконавиці. На їхню думку, жодні “смертельні позиції” не стануть на заваді їхньому блискучому виступу.

“Ми під номером 2 у фіналі. Всі кажуть, що це “death spot” (смертельна позиція в контексті виступу, адже за закономірністю телевізійних шоу учасники, які виступають пізніше, мають кращу конвертацію голосування). Такий номер нам обрали продюсери шоу. Ну що ж! Кому як не українцям знати, як це йти до своєї мети попри все! Об’єднуємося та творимо історію разом!” — закликали артистки у фотоблозі.

Між тим букмекерські контори оновили рейтинг претендентів на перемогу у пісенному конкурсі. Станом на ранок 11 травня Україна посідала шосте місце.

Отже де і коли дивитися грандфінал “Євробачення-2024”:

Пряма трансляція розпочнеться о 22:00

на телеканалі «Суспільне Культура»;

на на сайтах «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення»;

на Facebook-сторінках «Євробачення Україна», «Суспільне Мовлення», «Суспільне Культура», «Перший» і «Радіо Промінь»;

Радіо Промінь — офіційний радіомовник “Євробачення”.