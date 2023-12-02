Євро-2024: Збірна України дізналася про потенційних суперників

Увечері 2 грудня у німецькому Гамбурзі пройшло жеребкування фінальної стадії Євро-2024.

На момент жеребкування відомий 21 із 24 учасників фінального раунду, а ще три визначаться у плей-офф кваліфікації у березні 2024 року.

Збірна України у плей-офф у гостях 21 березня зіграє проти Боснії та Герцеговини. Якщо команда Сергія Реброва виграє у боснійців, то у фіналі плей-офф 26 березня прийматиме на умовно домашній арені переможця пари Ізраїль – Ісландія.

Ці 4 команди були представлені на жеребкуванні фінального раунду як переможець плей-офф Шляху B.

Три переможці плей-офф кваліфікації, включаючи Україну по Шляху B, були включені в кошик 4 для жеребкування. А кошики організатори склали за набраними очками у кваліфікації.

Якщо команда Сергія Реброва пройде у фінальний раунд, то вона виступить у групі E разом із Бельгією, Словаччиною та Румунією.

Результати жеребкування групового раунду:

Група A: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія

Група B: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія.

Група C: Словенія, Данія, Сербія, Англія.

Група D: Переможець плей-офф Ліги націй шляху A (Польща, Уельс, Фінляндія, Естонія), Нідерланди, Австрія, Франція.

Група E: Бельгія, Словаччина, Румунія, переможець плей-офф Ліги націй шляху B (Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Україна, Ісландія).

Група F: Туреччина, переможець плей-офф Ліги націй шляху C (Грузія, Греція, Казахстан, Люксембург), Португалія, Чехія.

Фінальний раунд Євро-2024 пройде з 14 червня по 14 липня у 10 містах Німеччини: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.