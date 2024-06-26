Євро-2024: Що потрібно Україні для виходу до 1/8 фіналу

За кілька годин на Арені Штутгарт розпочнеться матч третього туру групового етапу Чемпіонату Європи з футболу між збірними України та Бельгії.

Ситуація в групі E, у якій грають наші футболісти, вкрай заплутана – після двох турів усі команди набрали однакову кількість очок (по 3).

Який же результат влаштує підопічних Сергія Реброва для виходу до 1/8 фіналу?

Спочатку декілька слів про регламент.

До 1/8 фіналу виходять володарі двох перших місць у кожній групі, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

На сьогоднішній день до плей-офф з першого місця вийшли: Австрія, Англія, Німеччина, Іспанія, Португалія.

З другого місця вийшли: Данія, Італія, Франція, Швейцарія.

Із третього місця до 1/8 фіналу вийшли: Нідерланди та Словенія.

Додому вже поїхали: Албанія, Польща, Сербія, Хорватія та Шотландія.

Що потрібно збірній України:

Україна посяде одне з двох перших місць і вийде до 1/8 фіналу, якщо переможе Бельгію;

Україна вийде до плей-оф із третього місця, якщо зіграє внічию, а в паралельному матчі між Словаччиною та Угорщиною нічиєї не буде.

Що не потрібно збірній України:

Україна не вийде до 1/8 фіналу, якщо програє, а Словаччина уникне поразки;

Україна не вийде до 1/8 фіналу, якщо обидва матчі завершаться внічию.

Збірна Бельгії – один із небагатьох опонентів на європейській арені, проти якого збірна України ще не грала. Майбутній поєдинок стане дебютним для суперників.

Гра стане “матчем життя” не тільки для збірної “жовто-синіх”, а й для збірної Бельгії, до планів якої точно не входить поразка, бо вона напевно залишить “червоних дияволів” поза зоною плей-оф.

Тому можна зробити очевидний висновок, що гра буде складною, з обопільними шансами на успіх, адже ні нашу оборону, ні бельгійську зразковою назвати не можна.

На користь Бельгії – значний досвід великих турнірів і гучних перемог, зіркова лінія атаки. На користь України – на один день більше для підготовки до гри, мотивація та відсутність місця, щоб відступати.

Безумовно, за іменами Бельгія – топова команда. Але, як показує практика, з сильнішими командами Україні грати простіше, ніж з аутсайдерами. Будемо сподіватися, що цей матч наші як мінімум не програють.

Розсудить поєдинок бригада арбітрів з Англії на чолі з Ентоні Тейлором.

Матч розпочнеться о 19:00, транслюватимуть “Суспільне” і MEGOGO.