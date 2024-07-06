Євро-2024: Англія по пенальті перемогла Швейцарію і вийшла до півфіналу

Футболісти збірної Англії завоювали путівку до півфіналу чемпіонату Європи, перемігши в серії пенальті Швейцарію.

Гра 1/4 фіналу пройшла в Дюссельдорфі.

Основний час завершився з рахунком 1:1. На 75-й хвилині Бріл Емболо вивів збірну Швейцарії вперед. Переможний для цієї команди рахунок протримався п’ять хвилин: автором гола у відповідь став Букайо Сака.

У додатковий час рахунок не змінився, у серії пенальті успішнішою виявилася Англія – 5:3.

У півфіналі англійці зіграють із переможцем пари Нідерланди – Туреччина, ці команди свій чвертьфінальний поєдинок проведуть у суботу пізніше (початок – 22:00).