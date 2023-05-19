Економіка

єВідновлення: Уряд виділив перші гроші Уряд уже виділив перші ресурси на виконання програми єВідновлення — 4,4 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Загалом Урядом зібрано у Фонді близько 62 млрд грн. Майже половина – вилучені російські кошти. Пріоритетні видатки Фонду — це ремонти житла, критичної інфраструктури, пілотні проекти відновлення. “За понад тиждень роботи програми єВідновлення подано майже 11,7 тис. заявок. Найбільше — від жителів Харківщини, Київщини, Миколаївщини”, – повідомив Шмигаль в Telegram. Поділитися:



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