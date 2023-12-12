ЄСПЛ зобов’язав Польщу визнати одностатеві стосунки

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) заявив, що Польща порушила право на повагу до приватного життя, не надавши юридичного визнання одностатевим парам.

Про це йдеться у повідомленні суду.

У справі “Пшибишевська та інші проти Польщі” десять поляків стверджували, що переважна більшість країн-членів Ради Європи надають одностатевим парам право одружуватися або укладати зареєстровані цивільні союзи, і стверджували, що вони перебувають у невигідному становищі, наприклад, у сфері оподаткування, соціальних прав та сімейного права.

“Суд постановив, що польська держава не виконала свого обов’язку забезпечити заявників конкретною правовою базою, що передбачає визнання і захист їхніх одностатевих союзів”, – йдеться в ухвалі суду.

“Ця неспроможність призвела до того, що заявники не змогли врегулювати фундаментальні аспекти свого життя і становила порушення їхнього права на повагу до їхнього приватного і сімейного життя”, – заявив ЄСПЛ.

Справа бере свій початок з часів правління націоналістичної партії “Право і справедливість” (ПіС), яке фактично завершилося після восьми років у понеділок, коли парламент підтримав новий проєвропейський уряд на чолі з Дональдом Туском, який прийшов до влади після жовтневих виборів.

ПіС заявляє, що поширення права на шлюб та усиновлення на гомосексуальні пари загрожує традиційним сімейним структурам і є шкідливим для дітей. У заяві також йдеться про те, що викладання питань ЛГБТК у школах призводить до сексуалізації дітей.

Під час передвиборчої кампанії Туск заявив, що його партія запровадить положення про одностатеві партнерства, і він вважає це своїм пріоритетом.

На знак відданості його уряду боротьбі з дискримінацією, кабінет Туска стане першим, до якого увійде міністр з питань рівності, Катажина Котула, політик з партії “Нові ліві”, яка є частиною його проєвропейської коаліції.

Рішення ЄСПЛ є обов’язковими для виконання членами Ради Європи, організації, яка є окремою від Європейського Союзу, але деякі з них залишаються невиконаними роками.

Асоціація “Любов не виключає”, яка підтримувала заявників у суді, заявила, що це рішення призведе до “серйозного тиску” на уряд з метою запровадження одностатевих партнерств.

“Оскільки новий уряд хоче відновити репутацію Польщі… і довести, що криза верховенства права закінчилася, він не зможе ігнорувати голоси міжнародних органів, таких як трибунал”, – йдеться в заяві організації, яку цитує Reuters.