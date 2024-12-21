Дрони атакували Казань

Унаслідок атаки дронів у Казані сталося загоряння в будинках у трьох районах – Радянському, Кіровському та Приволзькому, повідомляє РІА Новости з посиланням на мерію.
Телеграм-канали публікують відео пожеж у багатоповерхових житлових будинках.
#Казань доброго ранку ми з України !!! pic.twitter.com/Kh08JVi5Oj— Nova Gorlivka (@NovaGorlivka) December 21, 2024
Прем’єр-міністр Татарстану Олексій Пєсошин виїхав до ЖК «Лазурні небеса» після повідомлень про влучання дрона в цю будівлю, передає ТАСС.
Глава Татарстану Рустам Мінніханов також прибув до місця загоряння в будинках у Казані після атаки БПЛА, пише агентство.
У висотному ЖК «Лазурные небеса» не працюють ліфти, людям доводиться евакуюватися пішки з верхніх поверхів, пише «Вечерняя Казань». Пожежа триває, на місці все заволокло димом, зазначає видання.
Пошкоджено скління висотки. Дороги перекрито.
Постраждалих через атаку БПЛА на ЖК «Лазурні небеса» в Казані немає, передає ТАСС із посиланням на оперативний штаб.
У мерії заявили, що в місті проведено вибіркову евакуацію шкіл, дітей на деякий час проводили в підвали.
Тимчасові обмеження введено на роботу аеропорту Казані, повідомили в Росавіації.
В аеропорту Іжевська також запроваджено план «Килим», польоти припинено через атаку дронів на Татарстан, повідомляє ТАСС із посиланням на главу Удмуртії.
Загалом було зафіксовано вісім прильотів.