Дрони атакували Казань

Унаслідок атаки дронів у Казані сталося загоряння в будинках у трьох районах – Радянському, Кіровському та Приволзькому, повідомляє РІА Новости з посиланням на мерію.

Телеграм-канали публікують відео пожеж у багатоповерхових житлових будинках.

Прем’єр-міністр Татарстану Олексій Пєсошин виїхав до ЖК «Лазурні небеса» після повідомлень про влучання дрона в цю будівлю, передає ТАСС.

Глава Татарстану Рустам Мінніханов також прибув до місця загоряння в будинках у Казані після атаки БПЛА, пише агентство.

У висотному ЖК «Лазурные небеса» не працюють ліфти, людям доводиться евакуюватися пішки з верхніх поверхів, пише «Вечерняя Казань». Пожежа триває, на місці все заволокло димом, зазначає видання.

Пошкоджено скління висотки. Дороги перекрито.

Постраждалих через атаку БПЛА на ЖК «Лазурні небеса» в Казані немає, передає ТАСС із посиланням на оперативний штаб.

У мерії заявили, що в місті проведено вибіркову евакуацію шкіл, дітей на деякий час проводили в підвали.

Тимчасові обмеження введено на роботу аеропорту Казані, повідомили в Росавіації.

В аеропорту Іжевська також запроваджено план «Килим», польоти припинено через атаку дронів на Татарстан, повідомляє ТАСС із посиланням на главу Удмуртії.

Загалом було зафіксовано вісім прильотів.