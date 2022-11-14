ЄС затвердив програму підготовки українських солдатів

Міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок офіційно затвердили програму підготовки українських військових.

У рамках цієї програми, яка офіційно називається “Місія військової допомоги ЄС”, упродовж двох років у різних країнах Євросоюзу підготовку пройдуть 15 тисяч українських військових.

Вартість програми – 107 млн ​​євро. Очолить її французький віце-адмірал Ерве Блежан.

🗺 FAC | @EUCouncil has launched the EU Military Assistance Mission #EUMAM to support #Ukraine in Russia’s ongoing war of aggression and provide training to up to 15000 Ukrainian Armed Forces personnel. Decision enters into force on publication in the Official Journal. #EU2022CZ pic.twitter.com/WqZcYnBOyw — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) November 14, 2022

Схожу програму у липні запустила Великобританія: за нею протягом кількох місяців планується навчити 10 тисяч українських військових, і перші групи курсантів, які пройшли цю програму, вже повернулися до України.

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель, розповідаючи в понеділок після першого засідання ради міністрів закордонних справ ЄС про прийняті на ньому рішення, повідомив, що Євросоюз і країни, що входять до нього, наразі надали Україні військову допомогу приблизно на вісім мільярдів євро. Ця сума, за словами Борреля, еквівалентна приблизно 45% обсягу допомоги, яку надали Україні Сполучені Штати.