Політика

ЄС затвердив програму підготовки українських солдатів

14 Листопада 2022 20:37
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допомога

Міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок офіційно затвердили програму підготовки українських військових.

У рамках цієї програми, яка офіційно називається “Місія військової допомоги ЄС”, упродовж двох років у різних країнах Євросоюзу підготовку пройдуть 15 тисяч українських військових.

Вартість програми – 107 млн ​​євро. Очолить її французький віце-адмірал Ерве Блежан.

Схожу програму у липні запустила Великобританія: за нею протягом кількох місяців планується навчити 10 тисяч українських військових, і перші групи курсантів, які пройшли цю програму, вже повернулися до України.

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель, розповідаючи в понеділок після першого засідання ради міністрів закордонних справ ЄС про прийняті на ньому рішення, повідомив, що Євросоюз і країни, що входять до нього, наразі надали Україні військову допомогу приблизно на вісім мільярдів євро. Ця сума, за словами Борреля, еквівалентна приблизно 45% обсягу допомоги, яку надали Україні Сполучені Штати.


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