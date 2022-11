ЄС затвердив програму підготовки українських солдатів

Міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок офіційно затвердили програму підготовки українських військових.

У рамках цієї програми, яка офіційно називається “Місія військової допомоги ЄС”, упродовж двох років у різних країнах Євросоюзу підготовку пройдуть 15 тисяч українських військових.

Вартість програми – 107 млн ​​євро. Очолить її французький віце-адмірал Ерве Блежан.

🗺 FAC | @EUCouncil has launched the EU Military Assistance Mission #EUMAM to support #Ukraine in Russia’s ongoing war of aggression and provide training to up to 15000 Ukrainian Armed Forces personnel. Decision enters into force on publication in the Official Journal. #EU2022CZ pic.twitter.com/WqZcYnBOyw