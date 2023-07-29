Політика

ЄС запровадив санкції щодо 5-ти російських інформаційних агенцій

29 Липня 2023 18:17
читать на русском →
санкції, пропаганда

Європейський союз запровадив санкції проти сімох громадян Росії та п’яти російських компаній. Про це повідомила Європейська рада.

За даними ЄС, ці організації та пов’язані з ними особи причетні до поширення маніпуляцій та пропаганди на підтримку російського збройного вторгнення в Україну.

До списку санкцій включені такі компанії: “Інститут російського закордоння”, “Діалог”, інформаційне агентство “Інфорос”, Агентство соціального проєктування та ТОВ “ГК Структура”.

Також санкції запроваджені проти керівників та співробітників цих організацій. Зокрема, обмеження стосуються голови відділу розвитку стратегічних напрямів АНО “Діалог” Тимофія Васильєва. Стверджується, що він веде провоєнний телеграм-канал “Війна з фейками” із сотнями тисяч підписників.

Також санкції торкнуться засновника “ГК Структура” Іллі Ґамбачідзе, засновника “Інституту російського закордоння” Олександра Старунського, гендиректорів “Інфоросу” Анастасії Кирилової та Ніни Дорохової, політолога Сергія Пантелєєва та директора Ділового клубу ШОС Дениса Тюріна.

“Ми націлені на тих, хто маніпулює інформацією та здійснює втручання в рамках ширшої гібридної кампанії Росії проти ЄС та його членів. Цими новими списками ми надсилаємо сильний сигнал, що ми знаємо, як вони маніпулюють нашим інформаційним простором і як вони працюють. Ми сповнені рішучості запобігати, стримувати та ефективно реагувати на ці загрози за допомогою нових інструментів”, – заявив глава європейського зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель.

Причиною запровадження санкцій у ЄС назвали участь цих осіб та компаній у “поширенні пропаганди на підтримку агресивної війни Росії проти України”.

Зокрема, за даними ЄС, “Інфорос” започаткувало понад 270 проксі-видань, які поширюють пропаганду на підтримку війни в Україні. Ще 2020 року Associated Press писало, що це видання розповсюджує фейки про коронавірусну інфекцію.

А “Інститут російського закордоння”, як стверджують у ЄС, поширює “російську дезінформацію”. На сайті цієї агенції йдеться, що організація “реалізує проекти, що сприяють зміцненню інтеграції на Євразійському просторі та консолідації російського світу”.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз запровадив санкції проти російських телеканалів RT, Sputnik, Росія РТР/РТР Планета, Росія 24, TV Centre International, НТВ/НТВ Мир, Росія 1, РЕН ТВ, Перший канал, у зв’язку з поширенням дезінформації та пропаганди проти ЄС.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
29 Липня 2023 13:36

Зеленський відвідав позиції ССО під Бахмутом

29 Липня 2023 18:17

ЄС запровадив санкції щодо 5-ти російських інформаційних агенцій
29 Липня 2023 14:11

Понад 100 “вагнерівців” переміщуються в бік кордону з ЄС
29 Липня 2023 13:10

П’яти правоохоронцям повідомлено про підозру у справі про вибух у Київському суді
29 Липня 2023 12:05

ISW: Контрнаступ ЗСУ триває щонайменше на трьох ділянках

Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

усі думки