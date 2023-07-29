ЄС запровадив санкції щодо 5-ти російських інформаційних агенцій

Європейський союз запровадив санкції проти сімох громадян Росії та п’яти російських компаній. Про це повідомила Європейська рада.

За даними ЄС, ці організації та пов’язані з ними особи причетні до поширення маніпуляцій та пропаганди на підтримку російського збройного вторгнення в Україну.

До списку санкцій включені такі компанії: “Інститут російського закордоння”, “Діалог”, інформаційне агентство “Інфорос”, Агентство соціального проєктування та ТОВ “ГК Структура”.

Також санкції запроваджені проти керівників та співробітників цих організацій. Зокрема, обмеження стосуються голови відділу розвитку стратегічних напрямів АНО “Діалог” Тимофія Васильєва. Стверджується, що він веде провоєнний телеграм-канал “Війна з фейками” із сотнями тисяч підписників.

Також санкції торкнуться засновника “ГК Структура” Іллі Ґамбачідзе, засновника “Інституту російського закордоння” Олександра Старунського, гендиректорів “Інфоросу” Анастасії Кирилової та Ніни Дорохової, політолога Сергія Пантелєєва та директора Ділового клубу ШОС Дениса Тюріна.

“Ми націлені на тих, хто маніпулює інформацією та здійснює втручання в рамках ширшої гібридної кампанії Росії проти ЄС та його членів. Цими новими списками ми надсилаємо сильний сигнал, що ми знаємо, як вони маніпулюють нашим інформаційним простором і як вони працюють. Ми сповнені рішучості запобігати, стримувати та ефективно реагувати на ці загрози за допомогою нових інструментів”, – заявив глава європейського зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель.

Причиною запровадження санкцій у ЄС назвали участь цих осіб та компаній у “поширенні пропаганди на підтримку агресивної війни Росії проти України”.

Зокрема, за даними ЄС, “Інфорос” започаткувало понад 270 проксі-видань, які поширюють пропаганду на підтримку війни в Україні. Ще 2020 року Associated Press писало, що це видання розповсюджує фейки про коронавірусну інфекцію.

А “Інститут російського закордоння”, як стверджують у ЄС, поширює “російську дезінформацію”. На сайті цієї агенції йдеться, що організація “реалізує проекти, що сприяють зміцненню інтеграції на Євразійському просторі та консолідації російського світу”.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз запровадив санкції проти російських телеканалів RT, Sputnik, Росія РТР/РТР Планета, Росія 24, TV Centre International, НТВ/НТВ Мир, Росія 1, РЕН ТВ, Перший канал, у зв’язку з поширенням дезінформації та пропаганди проти ЄС.