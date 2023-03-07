ЄС запровадив санкції проти військових РФ за сексуальне насильство

Сьогодні Рада Європейського Союзу запровадила санкції щодо дев’яти фізичних та трьох юридичних осіб за порушення прав людини, зокрема, за застосування сексуального та гендерного насильства. Серед них четверо росіян – двоє військових і двоє поліцейських.

Офіцери ЗС РФ Микола Кузнєцов і Раміль Ібатуллін потрапили до списку санкцій Євросоюзу, оскільки їхні підрозділи брали участь у вторгненні Росії в Україну, а військові під їхнім командуванням систематично брали участь в актах сексуального насильства та згвалтувань в Україні навесні 2022 року.

Так, генерал-майор Кузнєцов, командир загону спецпризначення Дзержинського дивізіону Росгвардії, “несе відповідальність за серйозні порушення прав людини в Україні, включаючи систематичне сексуальне та гендерне насильство”, заявили у Брюсселі.

Другий російський військовий, полковник Ібатуллін, колишній командир 90-ї гвардійської танкової дивізії, служив у складі російських окупаційних військ на Донбасі в 2014-2017 роках, а в березні 2022 року дивізія під його командуванням взяла участь у наступі на Чернігів та Київ, пише офіційний журнал ЄС. “Під час наступу члени його підрозділу вчиняли акти сексуального та гендерного насильства щодо мирного населення України. Після того, як ці факти стали публічними, міноборони РФ присвоїло Ібатулліну звання полковника”, – йдеться в документі.

За даними Брюсселя, українська влада пред’явила декільком військовослужбовцям 90-ї гвардійської танкової дивізії звинувачення в сексуальному і гендерному насильстві, у тому числі у згвалтуванні вагітної жінки під Києвом, вбивстві мирного жителя після багаторазового згвалтування його дружини в присутності малолітньої дитини, а також участь членів цього підрозділу у групових згвалтуваннях. “Таким чином, Ібатуллін несе відповідальність за серйозні порушення прав людини в Україні, включаючи систематичне сексуальне та гендерне насильство”, – сказано в документі Євросоюзу.

Масштаби та тяжкість актів сексуального та гендерного насильства, що відбуваються на окупованих Росією територіях України, говорять про “планування на систематичному рівні” та про те, що російські командири обізнані про сексуальне насильство з боку військовослужбовців в Україні, а в деяких випадках “заохочують їх чи навіть наказують” їх здійснювати.

Співробітники московської поліції, які підпали під санкції Євросоюзу – це Олександр Федоринов та Іван Рябов. Федорінов як в.о. начальника поліцейської дільниці в Москві в березні 2022 року санкціонував довільні арешти та затримання, а також подальші тортури жінок, які брали участь в антивоєнних демонстраціях, йдеться в офіційному журналі ЄС. “Таким чином, Олександр Георгійович Федоринов несе відповідальність за серйозні порушення прав людини в Росії, зокрема тортури та інші жорстокі, нелюдські або принижуючі гідність види поводження та покарання, довільні арешти або затримання, а також систематичне сексуальне та гендерне насильство”, – зазначено в документі.

Співробітник того ж відділення Рябов за наказом Федоринова в березні 2022 року довільно затримував і катував жінок, які брали участь в антивоєнних демонстраціях, підкреслюють у Брюсселі: “Потерпілі повідомляють, що він бив їх, душив поліетиленовими пакетами і ображав протягом шести годин”. Таким чином, Іван Рябов несе відповідальність за серйозні порушення прав людини в Росії, зокрема, за тортури та інші жорстокі, нелюдські або принижуючі гідність види поводження та покарання, а також довільні арешти чи затримання”.

У документі Євросоюзу не уточнюється, про яку саме поліцейську дільницю йдеться, але російські ЗМІ вказують, що це ОВС Братєєво.

“Сьогоднішнім рішенням ми активізуємо зусилля щодо протидії сексуальному та гендерному насильству, щоб забезпечити повну відповідальність винних за їхні дії та припинення безкарності”, – заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. Санкції приурочено до Міжнародного жіночого дня 8 березня.