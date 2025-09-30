ЄС виділить 2 мільярди євро на дрони для України та планує нові санкції проти Росії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз посилюватиме підтримку України у війні проти Росії.

Today I welcome @SecGenNATO for a discussion on security.



We are at a moment in Russia’s war on Ukraine where decisive action on Europe’s side, in coordination with NATO, can lead to a real turning point ↓ https://t.co/8O8f9gNui0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 30, 2025

За її словами, ЄС вже домовився з Києвом про виділення 2 мільярдів євро на закупівлю дронів. Це дозволить Україні значно збільшити свої можливості у використанні безпілотних технологій на фронті. Одночасно розвиток цього сектору сприятиме і оборонній промисловості Європи.

Фон дер Ляєн також наголосила, що потрібне більш структурне рішення у питанні військової допомоги. Вона запропонувала створення «репараційної позики», яка базуватиметься на заморожених російських активах. Ця позика надаватиметься траншами, з умовами, а частина коштів буде спрямована на закупівлі в Європі. При цьому йдеться не про конфіскацію, а про механізм, що дозволить Україні повернути кошти у разі виплати репарацій Росією.

Окремо президентка Єврокомісії оголосила про новий пакет санкцій проти Росії, який передбачає жорсткі обмеження у сфері енергетики, фінансових послуг та торгівлі. Ключовим елементом стане заборона імпорту скрапленого природного газу (LNG) з Росії.

«Якщо ми вважаємо Україну нашою першою лінією оборони, ми маємо посилювати військову допомогу та економічний тиск на агресора», – підкреслила Урсула фон дер Ляєн.