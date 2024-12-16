ЄС виділятиме Україні 1,5 млрд євро допомоги щомісяця

Євросоюз надаватиме Україні 1,5 мільярда євро допомоги щомісяця в рамках бюджетної підтримки. Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас на пресконференції після засідання міністрів закордонних справ країн ЄС.

За її словами, цього місяця Європейський Союз вже виділив Україні 4,2 мільярда євро для підтримки бюджету. Починаючи з січня, щомісячна допомога становитиме 1,5 мільярда євро.

Каллас також зазначила, що ЄС продовжить підтримувати Україну, зокрема шляхом навчання українських солдатів. Однак вона підкреслила, що для ефективної боротьби Україні потрібні додаткові ресурси, такі як боєприпаси, більш потужна протиповітряна оборона та підтримка оборонної промисловості.

Усього країни ЄС забов’язались передати Україні 50 млрд євро бюджетної допомоги до 2027 року в рамках програми Ukraine Facility.