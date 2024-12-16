Економіка

ЄС виділятиме Україні 1,5 млрд євро допомоги щомісяця
16 Грудня 2024 19:32
читать на русском →

Євросоюз надаватиме Україні 1,5 мільярда євро допомоги щомісяця в рамках бюджетної підтримки. Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас на пресконференції після засідання міністрів закордонних справ країн ЄС.

За її словами, цього місяця Європейський Союз вже виділив Україні 4,2 мільярда євро для підтримки бюджету. Починаючи з січня, щомісячна допомога становитиме 1,5 мільярда євро.

Каллас також зазначила, що ЄС продовжить підтримувати Україну, зокрема шляхом навчання українських солдатів. Однак вона підкреслила, що для ефективної боротьби Україні потрібні додаткові ресурси, такі як боєприпаси, більш потужна протиповітряна оборона та підтримка оборонної промисловості.

Усього країни ЄС забов’язались передати Україні 50 млрд євро бюджетної допомоги до 2027 року в рамках програми Ukraine Facility.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Грудня 2024 20:32

Пентагон підтвердив перші втрати солдатів КНДР у Курській області
16 Грудня 2024 19:32

ЄС виділятиме Україні 1,5 млрд євро допомоги щомісяця
16 Грудня 2024 19:18

Трамп заявив про “невеликий прогрес” у врегулюванні війни РФ проти України
16 Грудня 2024 18:24

В Україні скасували графіки відключення світла
16 Грудня 2024 18:03

Україна має власну лазерну зброю, – командувач Сил безпілотних систем
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки