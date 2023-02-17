ЄС відмовився від планів запровадити санкції проти “Росатому”

Європейська комісія відмовилася від наміру ввести санкції проти російського ядерного сектора або його представників у своєму найближчому пакеті, повідомляє видання Politico із посиланням на трьох європейських дипломатів.

Причиною, за даними видання, стали заперечення Угорщини та Франції.

Будапешт заявив, що АЕС “Росатома” є вкрай важливими для енергосистеми країни, забезпечуючи приблизно 50% її потреб в електроенергії. У свою чергу французькі представники нагадали, що російська сировина використовується на багатьох АЕС у всьому світі.

Як компромісний розглядався варіант запровадження персональних санкцій проти представників російського атомного сектора, але в результаті від нього також відмовилися, пише Politico.

Інформацію про те, що у 10-му пакеті європейських санкцій не розглядаються заходи проти російської атомної галузі, підтвердила голова гендиректорату Єврокомісії з енергетики Дітте Юль Йоргенсен, виступаючи у комітеті з енергетики Сенату США.

Київ неодноразово закликав лідерів ЄС запровадити санкції проти російського атомного монополіста, мотивуючи це тим, що його діяльність приносить Кремлю величезні прибутки, що дозволяють фінансувати війну проти України. Позицію Києва підтримав президент Литви Гітанас Науседа, який закликав Євросоюз включити до нового пакету санкцій Росатом, підприємства алмазної галузі та банки.

У середу голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель представили у Брюсселі проект десятого пакету санкцій. Згадки про російський атомний сектор у ньому не було.

За їхніми словами, 10-й пакет включатиме експортні обмеження, насамперед на електронні компоненти та техніку подвійного призначення, яка може бути використана для виробництва зброї. Крім того, під нові санкції потраплять деякі російські ЗМІ, низка банків та близько 100 фізичних та юридичних осіб.