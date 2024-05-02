ЄС спільно з Україною проведе перший форум з питань оборонної промисловості

6 травня Україна та Євросоюз проведуть спільний Форум оборонної промисловості у Брюсселі.

У заході візьмуть участь понад 350 представників, повідомила пресслужба Єврокомісії.

Метою форуму є зміцнення співпраці між європейською та українською оборонною промисловістю й допомога Україні в отриманні можливостей у пріоритетних галузях, яких країна потребує найбільше: протиповітряна оборона, боєприпаси, ракети та безпілотники.

Як додали в Єврокомісії, форум стане першим конкретним кроком у реалізації Європейської оборонно-промислової стратегії.