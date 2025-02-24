ЄС схвалив новий пакет санкцій проти Росії

Нові санкції ЄС проти Росії стосуються індивідуальних обмежень, заборони на імпорт первинного алюмінію, обмежень щодо тіньового флоту, фінансів, торгівлі, транспорту та енергетики. Також запроваджено санкції проти Білорусі, заборону на мовлення російських ЗМІ та нові обмеження для окупованих територій України.

Про це повідомила верховна представниця Європейського союзу із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у Х.

Як повідомлялося минулого тижня, санкції включатимуть заборону на імпорт первинного алюмінію, продаж ігрових консолей і внесення до списку 73 суден тіньового флоту.

“Міністри закордонних справ ЄС щойно затвердили 16-й пакет санкцій проти Росії. Він зачіпає все – від кораблів тіньового флоту до ігрових контролерів, що використовуються для управління безпілотниками. Зараз ми маємо найширші санкції за всю історію, які послаблюють військові зусилля Росії”, – Кая Каллас.

“Сьогодні, на третю річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Рада ЄС ухвалила широкомасштабний 16-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів. Пакет зачіпає життєво важливі сектори російської економіки, ще більше послаблюючи здатність режиму вести незаконну, неспровоковану та невиправдану агресивну війну проти України”, – йдеться в повідомленні на сайті Європейської ради.

Індивідуальні обмеження

Рада погодила значний пакет з 83 переліків, що складається з 48 осіб та 35 організацій, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Крім того, Рада встановила два нових критерії, які дозволять ЄС запроваджувати обмежувальні заходи щодо фізичних та юридичних осіб, які володіють або експлуатують судна тіньового флоту Путіна, а також тих, хто підтримує або отримує вигоду від російського військово-промислового комплексу.

Тіньовий флот

До списку суден, на які поширюється заборона доступу до портів і заборона на надання широкого спектра послуг, пов’язаних з морським транспортом, були додані нові судна. Цей захід спрямований на танкери з країн, що не є членами ЄС, які є частиною тіньового флоту Путіна, що обходять механізм обмеження цін на нафту, підтримують енергетичний сектор Росії, або судна, які відповідають за транспортування військової техніки для Росії або вкраденого українського зерна. 74 судна, що походять з третіх країн, стали сьогодні об’єктами санкцій на цих підставах, таким чином, загальна кількість суден, що потрапили під дію санкцій, досягла 153.

Фінанси та банківська сфера

ЄС вперше вводить заборону на транзакції з кредитними або фінансовими установами, створеними за межами Росії, які використовують “Систему передачі фінансових повідомлень” (СПФС) Центрального банку Росії. СПФМ – це спеціалізований сервіс передачі фінансових повідомлень, розроблений Центральним банком Росії для нейтралізації дії обмежувальних заходів.

Крім того, Рада вирішила поширити заборону на надання спеціалізованих послуг з передачі фінансових повідомлень на 13 регіональних банків, які вважаються важливими для російської фінансової та банківської систем.

Торгівля

Рада також додала 53 нові компанії до списку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії в її агресивній війні проти України. На них поширюватимуться більш жорсткі експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони і безпеки. Третина цих підприємств є російськими, тоді як інші розташовані в третіх країнах (Китай, включаючи Гонконг, Індія, Казахстан, Сінгапур, Об’єднані Арабські Емірати та Узбекистан) і були залучені в обхід торгівельних обмежень або брали участь у закупівлі чутливих товарів, необхідних, наприклад, для безпілотних літальних апаратів і ракет, що використовуються для російських військових операцій.

Крім того, сьогоднішнє рішення розширює список заборонених товарів, які сприяють технологічному вдосконаленню російського сектору оборони і безпеки, додаючи до нього товари для розробки і виробництва російських військових систем, такі як: хімічні прекурсори хлорпікрину та інших засобів боротьби з масовими заворушеннями, програмне забезпечення, пов’язане з верстатами з числовим програмним управлінням (ЧПУ), сполуки хрому і контролери, що використовуються для керування безпілотними літальними апаратами (БПЛА).

Нарешті, ЄС запровадив подальші обмеження на експорт товарів, які сприяють зміцненню російського промислового потенціалу (хімікати, деякі види пластмас і гуми) та їхній транзит через Росію, а також подальші обмеження на імпорт первинного алюмінію, який приносить Росії значні доходи.

Заборона на мовлення

Сьогодні Рада вирішила призупинити дію ліцензій на мовлення в ЄС восьми російських ЗМІ, які перебувають під постійним контролем російського керівництва, і заборонити їм транслювати свій контент. Серед них: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Стратегічний фонд культури та Красная звезда / Tvzvezda. Ці ЗМІ відіграли важливу роль у розгортанні та підтримці агресивної війни Росії проти України, а також у дестабілізації сусідніх країн, ЄС та його держав-членів.

Відповідно до Хартії основоположних прав, узгоджені сьогодні заходи не перешкоджатимуть зазначеним ЗМІ та їхнім співробітникам здійснювати в ЄС іншу діяльність, окрім мовлення, наприклад, проводити дослідження та брати інтерв’ю.

Порти і аеропорти

ЄС забороняє будь-які транзакції з певними портами, шлюзами та аеропортами в Росії, які використовуються для передачі БПЛА, ракет і пов’язаних з ними технологій і компонентів в Росію, або для обходу обмеження цін на нафту або інших обмежувальних заходів суднами, які практикують нерегулярні і ризиковані морські перевезення. Це включає доступ до їхніх потужностей і надання будь-яких послуг суднам або літакам.

Транспортування

З метою забезпечення ефективності обмежувальних заходів ЄС, спрямованих на авіаційний сектор, Рада вирішила розширити заборону польотів до переліку авіаперевізників, які здійснюють внутрішні рейси в межах Росії або експортують літаки чи інші авіаційні товари та технології російським авіаперевізникам та підконтрольним їм компаніям.

Крім того, ЄС посилює існуючу заборону на перевезення вантажів автомобільним транспортом територією ЄС, в тому числі транзитом, операторами ЄС, які на 25% або більше належать російським фізичним або юридичним особам. Нове положення забороняє будь-які зміни в структурі капіталу автотранспортних підприємств, які можуть призвести до збільшення частки, що належить російській фізичній або юридичній особі, понад 25%.

Енергетика

Погоджений сьогодні пакет заходів накладає подальші обмеження на експорт товарів і технологій, зокрема програмного забезпечення, пов’язаного з розвідкою нафти і газу, з метою подальшого обмеження російських потужностей з розвідки і видобутку. Крім того, вона розширює заборону на надання товарів, технологій та послуг для завершення проєктів з видобутку сирої нафти в Росії, таких як нафтовий проєкт “Схід”, аналогічно до завершення проєктів з видобутку скрапленого природного газу, які вже реалізуються зараз.

Рада також забороняє надання послуг з тимчасового зберігання російської нафти та нафтопродуктів на території ЄС, незалежно від закупівельної ціни нафти та кінцевого призначення цих продуктів.

Інші заходи

ЄС забороняє надання будівельних послуг, у тому числі цивільно-будівельних робіт, розширюючи підхід, який вже діє на незаконно окупованих частинах України.

З метою боротьби з незаконним реекспортом санкційних товарів ЄС, оператори ЄС, які продають чутливі товари до третіх країн, окрім країн-партнерів, зобов’язані впровадити механізми належної обачності, здатні ідентифікувати, оцінювати та зменшувати ризики такого реекспорту до Росії. Комісія надаватиме допомогу економічним операторам у забезпеченні дотримання ними цих вимог, зокрема, щодо реекспорту до Росії.

Білорусь

Сьогоднішній пакет включає додаткові обмежувальні заходи щодо Білорусі, які відображають торгівельні санкції, узгоджені проти Російської Федерації, а також інші заходи, такі як обмеження щодо продажу або надання послуг і програмного забезпечення, депозитів і криптовалютних гаманців, а також транспортних перевезень.

Крім того, Рада запровадила новий критерій включення до переліку осіб, організацій або органів, які підтримують або отримують вигоду від військово-промислового комплексу Білорусі.

Крим і Севастополь та окремі непідконтрольні уряду України території

Сьогодні Рада запровадила нові обмеження в Криму та Севастополі, а також на непідконтрольних уряду України територіях Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей з метою перешкоджання їх інтеграції до Російської Федерації та недопущення обходу санкцій ЄС.

Ці обмеження стосуються надання послуг у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, бухгалтерського обліку, податкового консультування, консультування з питань бізнесу та управління, зв’язків з громадськістю, будівництва, архітектури, інжинірингу, юридичного консультування, консультування у сфері інформаційних технологій, маркетингових досліджень та опитувань громадської думки, технічних випробувань та аналізу, а також рекламних послуг. Крім того, обмеження стосуються надання певного програмного забезпечення для управління підприємствами, промислового дизайну та виробництва, а також пов’язаних з ним прав інтелектуальної власності або комерційної таємниці.

Нещодавно режим санкцій щодо непідконтрольних уряду України територій було продовжено ще на один рік – до лютого 2026 року.