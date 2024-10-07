ЄС шукає шляхи обходу вето Угорщини на допомогу Україні, – Bloomberg

У Європейському Союзі шукають шляхи подолання вето Угорщини на фінансування України у розмірі понад 6 мільярдів євро.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Дипломатичний підрозділ ЄС, Служба зовнішніх справ, розглядають можливість дозволити державам-членам робити добровільні внески до Європейського фонду миру, повідомляють джерела видання. Це дозволить майбутнім коштам надходити на основі згоди вкладників, а не одностайної підтримки.

Посли ЄС зустрінуться у вівторок, щоб обговорити деталі цього плану, повідомили джерела. Однак наразі незрозуміло, яку підтримку він отримає, оскільки багато ключових рішень блоку потребують одностайності.