ЄС: Росія у 2022 році стала світовим лідером з дезінформації

Зовнішньополітична служба Євросоюзу опублікувала доповідь про дезінформацію та маніпуляцію фактами у світовому інформаційному просторі у 2022 році, в якій назвала Росію головною країною-дезінформатором року. На думку відомства, війна Росії в Україні стала головною темою інформаційних атак, причому у 60 випадках зі 100 їхньою метою було виправдання російського вторгнення.

Другою метою інформаційних атак, що виходять з Росії, стала дискредитація Європейського союзу та країн, що входять до нього.

Офіційний представник ЄС із зовнішньополітичних питань Пітер Стано підтвердив, що більшість випадків дезінформації про Євросоюз виходять із Росії або від пов’язаних із нею агентів. У доповіді наголошується, що фейки поширюються офіційними дипломатичними каналами, державними ЗМІ, які ведуть мовлення як на російську, так і на зарубіжну аудиторію, а також прокремлівськими каналами в інтернеті, чиї зв’язки з російським урядом безпосередньо не позначені, але які можуть отримувати фінансування з Москви.

Зокрема, російська пропаганда намагається представити Україну як “нацистську” державу, звинувачувати її в “геноциді” та вбивствах власних громадян, поширювати фейки про наявність там біолабораторій США, які нібито розробляють біологічну зброю, спрямовану на “російську ДНК”, та зв’язки українських “неонацистів” із іноземними розвідками. У доповіді наголошується, що таку дезінформацію із кремлівських джерел також активно розповсюджують державні ЗМІ Китаю. Загалом дезінформація такого роду була виявлена у повідомленнях як мінімум 30 мовами, у тому числі 16 європейських.

Щодо Євросоюзу російські та проросійські джерела поширюють брехню про відсутність підтримки України в суспільствах країн ЄС, про згубний вплив прийнятих ЄС санкцій проти Росії та про те, що жителі Європи нібито змушені голодувати та замерзати через брак ресурсів, які раніше закуповувалися у Росії, – насправді рівень життя європейців залишився фактично тим самим.

Як найбільш показові приклади дезінформації в доповіді названі російські медіакомпанії Sputnik і Russia Today (RT).

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель підтвердив, що Росія “мобілізувала всі свої інструменти” для проведення дезінформаційних кампаній та “систематичного спотворення реальності”. “Ми бачили спроби заплутати і ввести людей в оману постійно змінюваними наративами та версіями події. Мета в тому, щоб ніхто більше нікому не вірив, щоб люди дійшли висновку: “Та взагалі всі брешуть. Як я можу відрізнити брехню від правди?”, – сказав Боррель.

Він також навів приклад мемів, що з’явилися після запуску навчальної місії Євросоюзу, де ЄС представлений як слуга НАТО. “Цей пост з’явився на сайті МЗС Росії. Так, на сайті МЗС! 10 хвилин потому – в їхньому Telegram-каналі, а потім швидко поширився більш ніж 100 каналами, включаючи Sputnik Africa”, – розповів дипломат.

Боррель заявив, що Євросоюз має намір боротися із поширенням хибних даних. За його словами, Європа має намір найближчим часом створити центр аналізу та обміну інформацією, який протистоятиме пропаганді.

Заступник голови Єврокомісії Віра Юрова також анонсувала запуск проекту “Радіо Вільна Росія” (поки що це робоча назва), який об’єднає зусилля незалежних російськомовних журналістів та видань у створенні правдивого контенту для російськомовної аудиторії.