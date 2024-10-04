Політика

ЄС припинив зустрічі на високому рівні з представниками грузинського уряду
4 Жовтня 2024 15:03
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єс, грузія
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У відповідь на антиєвропейські дії та риторику керівної партії ЄС тимчасово призупинив зустрічі на високому рівні з урядовцями Грузії.

Про це пише Эхо Кавказа.

Герчинський повідомив журналістам, що в червні відбулась внутрішня дискусія з державами-членами ЄС щодо того, яким має бути підхід до грузинської влади, яка, на їхню думку, є недружньою до Євросоюзу.

“Ми обговорили, як нам слід підходити до антизахідного та антиєвропейського наративу, пропаганди і теорій змови, і вирішили не мати будь-яких контактів на високому рівні з нинішнім урядом Грузії”, – зазначив посол.

Водночас він підкреслив, що Євросоюз готовий працювати з владою, “готовою вступити в ЄС”. За його словами, якщо Грузія стане “однопартійною державою, країною, де заборонена політична опозиція, де громадянам доведеться виїжджати на роботу за кордон, якщо основні права людини, не кажучи вже про права меншин, не буде захищено, Грузія не зможе стати членом Євросоюзу”.

“Якщо цей уряд зацікавлений у процесі вступу Грузії до Євросоюзу, ми готові працювати з будь-яким урядом, демократично обраним грузинським народом”, – додав Герчинський.

При цьому він наголосив, що Євросоюз заснований на певних цінностях, які “не є предметом переговорів”.

“Ці цінності відображені в угодах: це свобода, демократія, верховенство закону, права меншин, і ми щиро сподіваємося, що на виборах 26 жовтня грузинський народ обере новий уряд, який буде вірним цим цінностям”, – сказав Герчинський.


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