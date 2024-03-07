ЄС протягом п’яти років має значно збільшити свій оборонно-промисловий потенціал — Урсула фон дер Ляєн

Європейському союзу необхідно значно збільшити свій оборонний промисловий потенціал протягом наступних п’яти років, і це вимагатиме збільшення витрат. А також потрібно створити посаду європейського комісара з питань оборони.

Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму виступі під час голосування щодо її висунення кандидатом від Європейської народної партії на посаду президента ЄК, передає Cotidianul.ro.

“Безпека в Європі також означає робити більше для нашої власної оборони. Наша спільна мета має бути дуже чіткою. Ми повинні значно збільшити наш оборонний промисловий потенціал протягом наступних п’яти років. І в основі цього має бути простий принцип. Європа повинна витрачати більше, Європа повинна витрачати краще і Європа повинна витрачати європейські гроші”, — заявила вона.

За словами президентки ЄК, це допоможе задовольнити нагальну потребу у відновленні, відбудові та модернізації збройних сил держав-членів і продовжувати підтримувати Україну.

Фон дер Ляєн також зазначила, що Європа повинна розвивати і виробляти “наступне покоління оперативних можливостей, щоб вигравати битви”.

Вона також виступила за створення посади “комісара з оборони”.

“ЄНП – це партія, яка підтримала Європу, здатну захистити себе. І ми будемо тією стороною, яка досягне оборонного союзу. І ця тема потребує всієї уваги. І тому потрібен уповноважений з оборони на наступний термін”, – сказала президентка ЄК.

У маніфесті ЄНП до виборів до Європарламенту, ухваленому 7 березня на конгресі в Бухаресті, йдеться про створення посади “комісара з питань безпеки та оборони”, який би краще координував аспекти, пов’язані з обороною “в межах компетенції ЄС і сприяння співпраці, а також Рада оборони з міністрами оборони держав-членів”.