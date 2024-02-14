ЄС пропонує накласти санкції на КНДР за постачання Росії ракет

Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти Північної Кореї за надання Росії ракет, якими вона обстрілює Україну.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, яке ознайомилося з документами ЄС.

У санкційний список пропонується внести міністра оборони КНДР та Ракетне управління КНДР, урядовий орган, який контролює національну програму балістичних ракет.

“Балістичні ракети, розроблені та вироблені Північною Кореєю, були використані проти України російськими Збройними силами”, — йдеться у документі.

Агентство зазначає, що КНДР також надала Росії сотні тисяч артилерійських боєприпасів. Завдяки цій підтримці, а також можливості Москви постачати заборонені частини через треті країни, Росія змогла наростити виробництво боєприпасів значно більше, ніж Україна отримує від своїх союзників.

Також під санкції можуть потрапити десятки осіб і організацій, які беруть участь у виробництві та закупівлі зброї, а також компонентів і станків, необхідних для її створення.

Ці заходи з боку ЄС можуть стосуватися й ще декількох російських чиновників.