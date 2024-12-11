Суспільство

ЄС погодили 15-й пакет санкцій проти Росії
11 Грудня 2024 18:29
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єс, рф, санкції
Ілюстративне фото з відкритих джерел

11 грудня посли Європейського Союзу ухвалили 15-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України.

Про це повідомила пресслужба угорського головування в Раді ЄС.

Нові санкції зосереджені на суднах третіх країн, які допомагають Росії обходитии обмеження, накладені Заходом. Крім того, введені обмеження проти фізичних та юридичних осіб, а також організацій з Росії, що перебувають в інших країнах, які сприяють посиленню військової та технологічної потужності Москви через обхід експортних обмежень.


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