Політика

ЄС планує прибрати з санкційного списку трьох російських бізнесменів, – Reuters

12 Вересня 2023 16:22
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санкції

Цього тижня ЄС прибере з санкційного списку трьох російських бізнесменів – Григорія Березкіна, Олександра Шульгіна та мільярдера Фархада Ахмедова.

Про це повідомили власні джерела Reuters.

Зазначається, що Європейський Союз не буде продовжувати санкції проти цих трьох бізнесменів, а поточні санкції закінчаться вже цього тижня, 15 вересня.

Видання нагадує, що ЄС потребує одностайності всіх 27 країн-членів блоку для введення санкцій, які оновлюються кожні шість місяців. 

Фархад Ахмедов – російський бізнесмен та мільярдер азербайджанського походження. Понад 10 років входить в топ-200 найбагатших людей Росії.

Григорій Березкін – російський бізнесмен та підприємець, який займається електроенергетикою та нафтовою промисловістю. Входить до кола близьких соратників Путіна.

Олександр Шульгін – бізнесмен, ексвласник російської платформи електронної комерції Ozon Group. Покинув посаду гендиректора і вийшов із ради директорів 11 квітня 2022 року, після запровадження санкцій Європейського Союзу та Австралії.


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