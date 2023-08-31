ЄС планує імпортувати рекордні обсяги газу з РФ

Цього року ЄС планує імпортувати рекордні обсяги зрідженого природного газу з Росії, попри прагнення відмовитися від російського палива до 2027 року.

Про це повідомляє британська газета Financial Time.

Згідно з аналізом галузевих даних неурядовою організацією Global Witness, за перші сім місяців 2023 року Бельгія та Іспанія стали другою та третьою імпортерами російського скрапленого газу. Перший у цьому списку — Китай.

Загалом імпорт скрапленого газу в ЄС зріс на 40% у період з січня по липень 2023 року, порівняно з тим самим періодом 2021 року, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Стрибок відбувається через низьку базу постачальників, оскільки ЄС не імпортував значні обсяги СПГ до війни в Україні через свою залежність від Росії.

За даними Global Witness, вартість СПГ, імпортованого з січня по липень за цінами спотового ринку, склала 5,29 млрд євро.

“Шокує, що країни ЄС так важко працювали, щоб відмовитися від транспортованого російського викопного газу лише для того, щоб замінити його еквівалентом, який постачається. Немає значення, чи надходить це трубопроводом, чи човном — це все одно означає, що європейські компанії надсилають мільярди до військової скрині Путіна”, — сказав старший організатор кампанії з викопного палива в Global Witness Джонатан Норонья-Гант.

В той час, коли ЄС продовжує посилювати режим санкцій проти Москви, саме від ЄС надходять мільярди євро до бюджету Росії.

Бельгія теж стала одним із найбільших імпортерів скрапленого газу з РФ, оскільки у країні є один із важливіших портів ЄС — Port of Zeebrugge. За словами аналітиків, іспанська компанія Naturgy і французька Total також мають безперервні контракти на великі обсяги російського СПГ.

У березні 2023 року міністри енергетики внесли пункт до нових правил, що регулюють газовий ринок ЄС, який дозволить урядам забороняти російським і білоруським компаніям обходити санкції. Але перш ніж ця пропозиція набуде чинності, її необхідно попередньо обговорити з Європейським парламентом, зазначає Financial Time.