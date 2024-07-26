Економіка

ЄС передає Україні €1,5 мільярда від заморожених активів Росії
26 Липня 2024 12:32
читать на русском →
Євросоюз, допомога
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Єврокомісія передає Україні 1,5€ мільярда від заморожених російських активів на оборону та відбудову.

Про це повідомила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

“Сьогодні ми передаємо 1,5 мільярда євро, отриманих від заморожених російських активів, на оборону та відбудову України. Немає кращого символу чи застосування для грошей Кремля, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя”, — написала президентка Єврокомісії.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
26 Липня 2024 11:31

Правоохоронці розповіли деталі вбивства Ірини Фаріон
26 Липня 2024 12:32

ЄС передає Україні €1,5 мільярда від заморожених активів Росії
26 Липня 2024 10:01

В Україні відновлюється “велика приватизація”, на продаж виставлять п’ять об’єктів нерухомості та промисловості
26 Липня 2024 09:08

Росіяни вперше з осені 2022 року вдарили по Харкову касетним боєприпасом
26 Липня 2024 08:44

На фронті зафіксовано майже 150 бойових зіткнень за добу, – Генштаб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
усі думки