ЄС передає Україні €1,5 мільярда від заморожених активів Росії

Єврокомісія передає Україні 1,5€ мільярда від заморожених російських активів на оборону та відбудову.

Про це повідомила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

“Сьогодні ми передаємо 1,5 мільярда євро, отриманих від заморожених російських активів, на оборону та відбудову України. Немає кращого символу чи застосування для грошей Кремля, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя”, — написала президентка Єврокомісії.

