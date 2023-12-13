Політика

ЄС перед розморозив €10 млрд для Угорщини

13 Грудня 2023 20:10
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Угорщина, єс

Європейська комісія розблокувала 10 мільярдів євро коштів ЄС для Угорщини, заморожених через проблеми верховенства права, напередодні саміту ЄС, на якому Віктор Орбан пообіцяв заблокувати фінансову та політичну підтримку України.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на заяву комісії.

“Після ретельної оцінки та кількох обмінів думками з угорським урядом Комісія вважає, що Угорщина вжила заходи, які вона зобов’язалася вжити, щоб Комісія вважала, що горизонтальна умова Хартії ЄС про основні права виконана в частині, що стосується незалежності судової влади.

Це означає, що частина фінансування Політики згуртування більше не буде заблокована, а отже, Угорщина може почати претендувати на виплати у розмірі близько 10,2 млрд євро”, – йдеться у заяві комісії.

Комісія заявила, що уважно стежитиме за застосуванням заходів, запроваджених Угорщиною, і якщо у будь-який момент часу ЄК вважатиме, що умови більше не виконуються, вона може знову прийняти рішення про блокування фінансування.

Відтепер Угорщина зможе подавати заявки на фінансування проєктів ЄС і отримувати відшкодування відповідно до того, як розподіляються кошти Євросоюзу.

На це рішення комісія пішла після того, як уряд Орбана прийняв закони для зміцнення незалежності судової гілки влади, йдеться в заяві.

Прем’єр-міністр Угорщини тижнями погрожував накласти вето на плани Євросоюзу виділити Києву 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років, а також на рішення розпочати переговори про членство України в ЄС, якщо фінансування його країни не буде повністю розблоковано.


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