ЄС остаточно схвалив 4-річну програму підтримки України на 50 млрд євро

Рада Європейського Союзу сьогодні, 28 лютого, схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility, який передбачає виділення 50 млрд євро допомоги для України на 2024-2027 роки.

Як зазначив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, перші кошти очікують вже у березні.

“Дякуємо ЄС за лідерство і солідарність. Об’єднані заради перемоги та справедливого миру”, – написав Шмигаль.

Натомість, щоб отримувати кошти з цього пакета, Україна має підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, зокрема багатопартійну парламентську систему та верховенство права, а також гарантувати дотримання прав людини, зокрема й меншин.

Принаймні кожні чотири місяці Європарламент запрошуватиме Єврокомісію для обговорення реалізації реформ, які український уряд планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС.