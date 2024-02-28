Економіка

ЄС остаточно схвалив 4-річну програму підтримки України на 50 млрд євро

28 Лютого 2024 20:27
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допомога, Євросоюз
Ілюстративне фото: Getty Images

Рада Європейського Союзу сьогодні, 28 лютого, схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility, який передбачає виділення 50 млрд євро допомоги для України на 2024-2027 роки.

Як зазначив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, перші кошти очікують вже у березні.

“Дякуємо ЄС за лідерство і солідарність. Об’єднані заради перемоги та справедливого миру”, – написав Шмигаль.

Натомість, щоб отримувати кошти з цього пакета, Україна має підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, зокрема багатопартійну парламентську систему та верховенство права, а також гарантувати дотримання прав людини, зокрема й меншин.

Принаймні кожні чотири місяці Європарламент запрошуватиме Єврокомісію для обговорення реалізації реформ, які український уряд планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС.


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