Політика

ЄС офіційно розпочав процес скринінгу українського законодавства, – Зеленський

26 Січня 2024 07:01
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Євросоюз

Процес скринінгу, офіційно розпочатий у Брюсселі, відзначає важливий етап у підготовці України до переговорів щодо можливого вступу до Європейського союзу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що попереду ретельна робота з оцінки відповідності українського законодавства стандартам ЄС, формування делегації та визначення переговорної позиції країни. Зеленський висловив сподівання на максимальну мобілізацію урядової команди та проведення першої міжурядової конференції вже навесні поточного року.

Президент підкреслив, що цей важливий етап є результатом попередніх угод, досягнутих ним із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн під час переговорів у Давосі. Зустріч віцепрем’єрки України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишини з єврокомісаром з питань розширення Олівером Варгеє також передувала цій заяві та обговорювала структуру майбутніх переговорів про вступ України до ЄС.


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