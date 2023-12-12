ЄС наблизився до ухвалення 12 пакету санкцій проти Росії, – Reuters

Країни Європейського Союзу наблизилися до погодження 12-го пакету санкцій проти росії. Нові обмеження стосуються насамперед заборони на імпорт алмазів, а також повинні ускладнити обхід санкцій на російську нафту. Водночас заборону на продаж старих нафтових танкерів «пом’якшили».

Про це пише Reuters.

Спершу планувалося повністю заборонити продаж старих нафтових танкерів російським компаніям або тим компаніям, які можуть використовувати судна для обходу граничної ціни на нафту у 60 доларів за барель, але це положення було вилучено.

Одне з джерел Reuters повідомило, що середземноморські країни з могутніми судноплавними компаніями були стурбовані тим, що заходи можуть поставити їх у невигідне конкурентне становище.

Згідно з останнім варіантом документа, транспортним компаніям тепер потрібно буде лише «звітувати» про такі продажі, зазначає Reuters.

Крім того, у новому варіанті документа скоротили перелік товарів подвійного використання, включно зі зброєю, оскільки більшість країн ЄС заявили, що початкові вимоги були надто розлогими та завдавали шкоди торгівлі.

Натомість тепер, як пише Reuters, передбачається, що компанії з ЄС повинні змусити своїх контрагентів підписати угоди про заборону реекспорту товарів до росії. За словами джерел агентства, цю статтю застосують до вже наявних контрактів із поетапним переходом.

В останньому робочому проєкті також скасовано вимогу попереднього дозволу держав-членів для «будь-якого переказу коштів» російською юридичною особою або російським громадянином з ЄС. Натомість банки та російські компанії чи фізичні особи повинні будуть повідомляти відповідні національні регулятори ЄС про перекази від 100 тисяч євро.

Найбільшим предметом суперечок залишається вилучення з переліку санкційних товарів особистих речей, зокрема автомобілів з номерами рф.

Країни-члени також все ще обговорюють перехідний період для заборони на імпорт деяких металевих виробів, як-от сталевих плит чи заліза.