Міноборони оголосило новий склад Громадської антикорупційної ради

Сьогодні, 13 січня, відбулося засідання Комісії з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України.

За результатами загальнонаціональних онлайн-виборів до складу Ради увійдуть 15 з 40 претендентів, що набрали найбільшу кількість голосів:

Гудименко Юрій Володимирович ​(Ветеранська сокира) – 65 222 голоси; Ніколаєнко Тетяна Володимирівна (Незалежна антикорупційна комісія) – 43 515; Шуба Анастасія Вадимівна (Антикорупційна сокира) – 40 281; Соловйов Микита Олександрович (Антикорупційна сокира) – 39 860; Штанков Микита Володимирович (Ветеранська сокира) – 39 724; Бріт Ореста Павлівна (БОН) – 39 285; Нишпорка Олена Іванівна (Антикорупційна сокира) – 39 231; Чернов Олег Валерійович (Українське правниче товариство) – 37 829; Костецький Максим Юрійович (Незалежна антикорупційна комісія) – 37683; Біщук Віктор Павлович (Українське правниче товариство) – 37 612; Трегуб Олена Миколаївна (Незалежна антикорупційна комісія) – 37 480; Даценко Катерина Андріївна (Центр суспільного контролю) – 34 635; Микитюк Антон Сергійович (Центр суспільного контролю) – 33 454; Масюк Віталій Володимирович (Українське правниче товариство) – 32 948; Прудковських Віктор В’ячеславович (Центр суспільного контролю) – 32 136.

“Антикорупційна рада стане важливим інструментом цивільного демократичного контролю з боку громадянського суспільства. В умовах викликів сьогодення, Рада виступатиме додатковим механізмом контролю за прозорістю та доброчесністю процесів як у системі управління Міністерства оборони, так і Збройних сил України”, – зазначили у міністерстві.

Після офіційного оприлюднення результатів та затвердження складу Ради розпочнеться її перше засідання, де її члени оберуть: