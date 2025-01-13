Міноборони оголосило новий склад Громадської антикорупційної ради

Сьогодні, 13 січня, відбулося засідання Комісії з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України.
За результатами загальнонаціональних онлайн-виборів до складу Ради увійдуть 15 з 40 претендентів, що набрали найбільшу кількість голосів:
- Гудименко Юрій Володимирович (Ветеранська сокира) – 65 222 голоси;
- Ніколаєнко Тетяна Володимирівна (Незалежна антикорупційна комісія) – 43 515;
- Шуба Анастасія Вадимівна (Антикорупційна сокира) – 40 281;
- Соловйов Микита Олександрович (Антикорупційна сокира) – 39 860;
- Штанков Микита Володимирович (Ветеранська сокира) – 39 724;
- Бріт Ореста Павлівна (БОН) – 39 285;
- Нишпорка Олена Іванівна (Антикорупційна сокира) – 39 231;
- Чернов Олег Валерійович (Українське правниче товариство) – 37 829;
- Костецький Максим Юрійович (Незалежна антикорупційна комісія) – 37683;
- Біщук Віктор Павлович (Українське правниче товариство) – 37 612;
- Трегуб Олена Миколаївна (Незалежна антикорупційна комісія) – 37 480;
- Даценко Катерина Андріївна (Центр суспільного контролю) – 34 635;
- Микитюк Антон Сергійович (Центр суспільного контролю) – 33 454;
- Масюк Віталій Володимирович (Українське правниче товариство) – 32 948;
- Прудковських Віктор В’ячеславович (Центр суспільного контролю) – 32 136.
“Антикорупційна рада стане важливим інструментом цивільного демократичного контролю з боку громадянського суспільства. В умовах викликів сьогодення, Рада виступатиме додатковим механізмом контролю за прозорістю та доброчесністю процесів як у системі управління Міністерства оборони, так і Збройних сил України”, – зазначили у міністерстві.
Після офіційного оприлюднення результатів та затвердження складу Ради розпочнеться її перше засідання, де її члени оберуть:
- голову Антикорупційної ради;
- заступника голови Антикорупційної ради;
- секретаря Антикорупційної ради.