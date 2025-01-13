Суспільство

Міноборони оголосило новий склад Громадської антикорупційної ради
13 Січня 2025 21:23
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Ілюстративне зображення / Міноборони
Ілюстративне зображення / Міноборони

Сьогодні, 13 січня, відбулося засідання Комісії з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України.

За результатами загальнонаціональних онлайн-виборів до складу Ради увійдуть 15 з 40 претендентів, що набрали найбільшу кількість голосів:

  1. Гудименко Юрій Володимирович ​(Ветеранська сокира) – 65 222 голоси;
  2. Ніколаєнко Тетяна Володимирівна (Незалежна антикорупційна комісія) – 43 515;
  3. Шуба Анастасія Вадимівна (Антикорупційна сокира) – 40 281;
  4. Соловйов Микита Олександрович (Антикорупційна сокира) – 39 860;
  5. Штанков Микита Володимирович (Ветеранська сокира) – 39 724;
  6. Бріт Ореста Павлівна (БОН) – 39 285;
  7. Нишпорка Олена Іванівна (Антикорупційна сокира) – 39 231;
  8. Чернов Олег Валерійович (Українське правниче товариство) –  37 829;
  9. Костецький Максим Юрійович (Незалежна антикорупційна комісія) – 37683;
  10. Біщук Віктор Павлович (Українське правниче товариство) – 37 612;
  11. Трегуб Олена Миколаївна (Незалежна антикорупційна комісія) – 37 480;
  12. Даценко Катерина Андріївна (Центр суспільного контролю) – 34 635;
  13. Микитюк Антон Сергійович (Центр суспільного контролю) – 33 454;
  14. Масюк Віталій Володимирович (Українське правниче товариство) – 32 948;
  15. Прудковських Віктор В’ячеславович (Центр суспільного контролю) – 32 136.

“Антикорупційна рада стане важливим інструментом цивільного демократичного контролю з боку громадянського суспільства. В умовах викликів сьогодення, Рада виступатиме додатковим механізмом контролю за прозорістю та доброчесністю процесів як у системі управління Міністерства оборони, так і Збройних сил України”, – зазначили у міністерстві.

Після офіційного оприлюднення результатів та затвердження складу Ради розпочнеться її перше засідання, де її члени оберуть:

  • голову Антикорупційної ради;
  • заступника голови Антикорупційної ради;
  • секретаря Антикорупційної ради. 

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