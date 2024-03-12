Політика

ЄС наближається до угоди щодо пакету військової допомоги Україні — Financial Times

12 Березня 2024 20:49
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зброя, Євросоюз
Ілюстративне фото: Getty Images

Європейський Союз наближається до угоди щодо пакету військової допомоги Україні на 5 мільярдів євро.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на поінформованих посадовців.

Уточнюється, що на 5 мільярдів євро планується збільшити фінансування Європейського фонду миру, який використовується для фінансування військових поставок в Україну.

Схвалення нового траншу має відбутися 13 березня під час засідання послів країн-членів Євросоюзу.

За даними Financial Times, кошти зокрема підуть на закупівлю зброї європейського виробництва для України. Не виключається також і купівля зброї з третіх країн.


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