ЄС наближається до угоди щодо пакету військової допомоги Україні — Financial Times

Європейський Союз наближається до угоди щодо пакету військової допомоги Україні на 5 мільярдів євро.
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на поінформованих посадовців.
Уточнюється, що на 5 мільярдів євро планується збільшити фінансування Європейського фонду миру, який використовується для фінансування військових поставок в Україну.
Схвалення нового траншу має відбутися 13 березня під час засідання послів країн-членів Євросоюзу.
За даними Financial Times, кошти зокрема підуть на закупівлю зброї європейського виробництва для України. Не виключається також і купівля зброї з третіх країн.