Економіка

ЄС може піти на поступки банку РФ заради зернової угоди – FT

3 Липня 2023 09:35
41
читать на русском →
санкції, єс, рф, банки

Європейський Союз розглядає пропозицію про створення дочірньої компанії підсанкційного “Россельхозбанку” для відновлення його зв’язку з глобальною фінансовою мережею в якості поступки Москві з метою зберегти “зернову угоду”.

Про це повідомляє Financial Times

Минулого тижня Росія заявила, що не бачить причин продовжувати “зернову угоду” після 17 липня, звинувативши Захід в “обурливих” діях щодо угоди.

На переговорах за посередництва ООН Москва запропонувала план, який дозволить дочці “Россельхозбанку” здійснювати платежі, пов’язані з експортом зерна, пише видання, посилаючись на джерела.

Новому банківському підрозділу буде дозволено використовувати глобальну фінансову систему SWIFT, яка була закрита для найбільших російських банків після вторгнення в Україну в минулому році.

Окрім відновлення доступу до SWIFT, Росія також прагне відновити постачання сільськогосподарської техніки та запчастин до неї, а також зняти обмеження на страхування та перестрахування.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Липня 2023 14:56
12

Виробника Domestos, Rexona та Dove внесли до переліку міжнародних спонсорів війни
3 Липня 2023 14:10
15

Кінцевою метою є деокупація Криму – Зеленський про завершення війни
3 Липня 2023 12:38
82

Тариф на воду залишиться незмінним
3 Липня 2023 12:27
93

Українські воїни із Javelin знищили російський Ка-52
3 Липня 2023 11:47
106

Окупанти вдарили по Сумах: пошкоджено житловий будинок
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
усі думки