Економіка

ЄС готується запровадити мита на імпорт зерна з Росії, – FT

19 Березня 2024 09:29
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росія, зерно, Євросоюз
Ілюстративне фото / Getty Images

Європейський союз готується запровадити мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів і деякі країни Євросоюзу. Це стане першим обмеженням на продовольчі товари після початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє The Financial Times.

“Брюссель довгий час чинив опір тиску з боку Польщі та країн Балтії, які вимагали обмежити російський і білоруський імпорт. Керівництво ЄС стверджувало, що такий крок може порушити функціонування світових продовольчих ринків і завдати шкоди країнам, що розвиваються.

Але, за словами людей, знайомих із планами, очікується, що найближчими днями Європейська комісія запровадить мито в розмірі 95 євро за тонну на зерно з Росії та Білорусі. За словами співрозмовників, це призведе до зростання цін щонайменше на 50% і знищить попит. Мита в розмірі 50% також буде запроваджено на насіння олійних культур і продукти їхньої переробки”, – йдеться в повідомленні.

Імпорт із Росії до ЄС згаданих продуктів сягнув рекордної позначки в 4 млн тонн 2023 року, що становить 1% від загального споживання Євросоюзу.

Комісар ЄС із сільського господарства Януш Войцеховський, який раніше називав російський експорт зерна до Польщі “незначним”, змінив свою позицію: “Коли Росія використовує продовольство як зброю, ми повинні реагувати”.


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