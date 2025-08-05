ЄС готує санкції проти Китаю через його зростаючу роль у підтримці війни Росії проти України, — Politico 

Європейський Союз розглядає можливість введення санкцій проти Китаю через його зростаючу роль у підтримці війни Росії проти України. Про це повідомляє Politico з посиланням на високопоставленого дипломата ЄС.

У Брюсселі стурбовані даними про те, що китайські комплектуючі для дронів надходять до РФ в обхід західних санкцій. Приводом стала публікація Reuters, у якій ідеться про поставки китайських двигунів для безпілотників, що маскувались під “промислові холодильники” та надходили до Росії через підставні компанії.

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Дипломат наголосив, що ЄС був поінформований про такі схеми ще до появи публікації. За його словами, після серпня блок має намір активніше просувати запровадження обмежувальних заходів щодо Китаю.

“Цей звіт точний. Китай дійсно нарощує участь — як у кількісному, так і якісному вимірі”, — зазначив він. Також дипломат підкреслив, що без підтримки з боку Пекіна російська агресія мала б зовсім інший вигляд.

Попри неодноразові звернення до китайської сторони, Пекін або ігнорує запити, або заперечує свою причетність.

Водночас китайські компанії продовжують активно виходити на європейський ринок. Зокрема, Baidu спільно з Lyft оголосили про запуск безпілотних авто в Німеччині та Великій Британії з 2026 року. Подібні проєкти раніше представили Uber і Momenta. Попри жорсткі тарифні бар’єри ЄС, китайські електромобілі залишаються найдешевшими на ринку.