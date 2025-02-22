ЄС готує пакет військової допомоги Україні на €20 млрд

Європейський Союз готує пакет додаткової військової підтримки для України на суму близько 20 мільярдів євро. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело, знайоме з цим питанням.

Ініціатива буде спрямована на постачання артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, високоточних ударних ракет, безпілотників, а також іншого озброєння.

Вона також буде спрямована на посилення українських військових бригад.

За словами співрозмовників, знайомих з планами, які говорили на умовах анонімності, блок прагне отримати принципову згоду на цю ініціативу, яка відкрита для внесків у натуральній і грошовій формі від країн-членів і союзників-однодумців, на зустрічі міністрів закордонних справ на наступному тижні. Після цього лідери ЄС повинні будуть погодитися з ціною і підписати пакет.

Ці часові рамки можуть зміститися, оскільки Угорщина заявила, що виступатиме проти будь-якої нової військової допомоги Україні, а Німеччина опрацьовуватиме результати своїх виборів.

ЄС поспішає розробити плани підтримки України, надати їй гарантії безпеки в разі укладення мирної угоди з Росією та збільшити власні витрати на оборону після того, як Трамп почав переговори з Москвою.

Американські та російські чиновники зустрілися в Саудівській Аравії на початку цього тижня, і Трамп припустив, що він хоче швидкої угоди для припинення бойових дій. Цього тижня президент шокував союзників, коли заявив, що у війні винен Київ, і поставив під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського – типова теза російської пропаганди, – закликавши до виборів.

Наразі Україна не може проводити вибори, оскільки країна перебуває у воєнному стані з моменту вторгнення. Це не рідкість, коли країни, що перебувають у стані війни, не проводять вибори. Великобританія не проводила голосування з 1935 по 1945 рік.

Цього тижня президент Франції Еммануель Макрон скликав групи країн ЄС та інших союзників, щоб почати розробляти свою відповідь після того, як минулого тижня на Мюнхенській конференції з безпеки офіційні представники США в різкій формі заявили, що є межа тому, на що готові піти США.

Знайти консенсус між країнами-членами щодо того, як фінансувати оборону України та ЄС, зважаючи на те, що загальні витрати можуть становити сотні мільярдів євро, – це складний виклик. Більш предметні дискусії відбудуться в найближчі тижні і місяці після того, як у Німеччині в неділю відбудуться вибори.

Окремо Франція працює з Великою Британією над планами створення «сил заспокоєння» під проводом Європи для України, щоб гарантувати, що Росія не нападе на країну знову, якщо буде досягнуто домовленості про припинення вогню. І Макрон, і прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер планують відвідати США для зустрічі з Трампом цього тижня.