Економіка

ЄС готує обмеження на імпорт продовольства з України

19 Квітня 2023 15:27
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Євросоюз, імпорт

Після того, як кілька країн Східної Європи почали припиняти імпорт українського продовольства в односторонньому порядку, Євросоюз вирішив централізовано запровадити обмеження на ввезення з України деяких видів сільськогосподарської продукції, повідомляє Reuters з посиланням на представника Єврокомісії.

За інформацією агентства, Єврокомісія розглядає те, що там називають “превентивними заходами” щодо кількох категорій зернових та олійних культур – насамперед пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку. Торгові правила ЄС дозволяють Єврокомісії забороняти імпорт певних товарів у весь блок та його частину, дозволяючи при цьому транзит.

Також готується компенсація для постраждалих східноєвропейських фермерів на загальну суму близько 100 млн. євро. Деталі обговорюватимуться сьогодні ж, у середу, на нараді єврокомісара з торгівлі Валдіса Домбровскіса з міністрами з Болгарії, Румунії, Угорщини, Словаччини та Польщі за участю профільних чиновників з України.

Прагнучи підтримати українських фермерів, Євросоюз скасував мита на імпорт української продукції, але це призвело до різкого падіння цін на аналогічну продукцію у країнах Східної Європи.


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