Економіка

ЄС готує дорожню карту для повної відмови від російського газу
6 Лютого 2025 16:32
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Газова станція / Ілюстративне фото: picture-alliance/dpa/EPA/R
Газова станція / Ілюстративне фото: picture-alliance/dpa/EPA/R

У Європейському союзі працюють над планом, який передбачає повну відмову від імпорту російського газу. Робота ведеться попри побоювання Угорщини та Словаччини.

Про це заявила прессекретар Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, пише РБК-Україна.

Представниця Європейської комісії наголосила, що ЄС активно співпрацює з країнами-членами для забезпечення енергетичної безпеки. Особливу увагу приділяють Угорщині та Словаччині, які найбільше постраждали через зупинку транзиту російського газу територією України. Водночас Євросоюз залишається готовим підтримати держави блоку у зусиллях із диверсифікації джерел постачання.

За словами Ітконен, найближчим часом ЄС представить дорожню карту для повної відмови від російського газу.

“Ми не зацікавлені у збільшенні використання російського викопного палива в Європейському Союзі. Навпаки, ми зараз працюємо над планом, щоб повністю відмовитися від російського викопного палива”, – наголосила речниця Єврокомісії.

Нагадаємо, з 1 січня Україна припинила транзит російського газу. Це викликало різке невдоволення у влади Словаччини та Угорщини. Зокрема, прем’єр Словаччини Роберт Фіцо почав погрожувати, що його країна припинить експорт електроенергії в Україну, якщо транзит не відновлять.


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